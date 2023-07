Une nouvelle directrice pour les Musées royaux d’Art et d’Histoire, à Bruxelles

Géraldine David est sur le point d’être nommée à la direction générale des Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH).

Âgée de 34 ans, Géraldine David dirige depuis cinq ans la Wittockiana, le Musée des arts du livre et de la reliure de Bruxelles. Elle est titulaire d’un doctorat en Sciences économiques et de Gestion de la Solvay Brussels School of Economics and Management et de l’université de Tilburg, ainsi que d’un Master en Histoire de l’Art de l’Université libre de Bruxelles.