Contrôle du secteur des transports à Bruxelles : 20 % des véhicules en infraction !

Régulièrement, Bruxelles Mobilité organise, en collaboration avec les services de police, des contrôles dans le secteur des transports routiers, dans le but de renforcer la sécurité routière et limiter la concurrence déloyale. Lors de ces contrôles, les camions, les utilitaires légers, les taxis, etc. sont passés au crible. Les conducteurs sont également contrôlés pour vérifier qu’ils ne sont pas sous l’influence de l’alcool ou de drogues.

« Outre l’infrastructure et la sensibilisation, le contrôle est un facteur crucial dans la lutte pour une plus grande sécurité routière », explique la ministre Elke Van den Brandt (Groen). « Les chiffres des contrôles prouvent leur utilité. Le secteur des transports est un partenaire important dans l’amélioration de la sécurité routière à Bruxelles, et je veux travailler en bonne collaboration avec lui pour faire baisser ces chiffres. »