DJ Daddy K revient sur son départ de Radio Contact: «Ma maman a un cancer assez grave, je vais passer un maximum de temps avec elle» Ce jeudi de 22h à 2h du matin, DJ Daddy K et le S ont animé pour la dernière fois leur émission Contact Urban sur Radio Contact. Le célèbre DJ nous explique les raisons de son départ de la station au dauphin bleu. RTL Belgium - Frédéric Raevens / D.R.

Daddy K, pourquoi avoir décidé de quitter Radio Contact ? Après 23 ans de radio, je voulais clôturer ce beau chapitre, marquer le coup, et mettre la lumière sur le fait qu’on a écrit une grande partie de l’histoire des émissions hip-hop et RnB, qui n’existaient pas avant. C’était l’occasion de repartir à zéro, avec de nouveaux challenges. J’aime me remettre en question. Je trouve que c’est bien de clôturer au top que de faire l’émission de trop.

Cette décision est à 100% la vôtre ?

Elle est commune avec la direction de Contact. Puis je suis très pris avec les festivals, j’habite à Dubaï donc les émissions se faisaient à distance, et j’ai un emploi du temps compliqué. On en a parlé avec la direction, et on a jugé que c’était le bon moment de mettre un terme à cette belle aventure.

Il paraît que l’état de santé de votre maman a aussi joué… Oui. L’état de santé de ma maman est très inquiétant. Elle a un cancer assez grave, donc j’essaye de passer un maximum de temps avec elle. L’arrêt de notre émission radio m’aide à avoir plus de temps à me consacrer à elle. Je vais d’ailleurs davantage rester en Belgique pour ma maman. Daddy K et sa maman. - DR L’émotion était au rendez-vous pour la dernière du Contact Urban ? Oui, il y avait beaucoup d’émotion parce qu’on s’est rendu compte qu’on avait quand même vécu des choses incroyables avec Stromae, Orelsan, Soprano, Bigflo & Oli, qui sont venus dans nos studios. On a eu les plus grands avec Rihanna et Fifty Cent. Réécouter tous ces best-of, ça m’a mis la chair de poule. Ce qui va être dur, c’est que ça fait 20 ans que je suis partenaire avec le S (son acolyte Sébastien). Nos routes se séparent… C’est plus une histoire d’amitié, de famille, plutôt qu’une simple histoire d’émission. Après ce long parcours, est-ce qu’il y a quelque chose de plus à faire ? Je ne sais pas… en tout cas, j’espère que notre émission pourra inspirer d’autres radios ou d’autres émissions, qui je l’espère, perdureront aussi longtemps que la nôtre. Qu’est-ce qui vous attend dans les semaines à venir ?