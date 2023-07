«On aura tout vécu ensemble»: très émue, Emilie Tran Nguyen a fait ses adieux au «12/13» sur France 3 (vidéo)

Après Catherine Matausch et Carole Gaessler, c’était au tour d’Emilie Tran Nguyen de faire ses adieux au JT national de France 3.

Ce vendredi midi, c’était la dernière d’Emilie Tran Nguyen à la présentation du journal de la mi-journée sur France 3.

« Fin de ce ’12/13’. Merci de l’avoir suivi. Merci sincèrement d’avoir été toujours là et toujours plus nombreux à nous suivre chaque midi », lâche la chroniqueuse de « C à Vous » sur France 5.