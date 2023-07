Après le départ d’Ingrid Franssen de la matinale de Nostalgie, Sébastien Bay va-t-il rester sur la station?

Ça bouge du côté de Nostalgie. À partir du 28 août prochain, c’est Olivier Duroy et Isabelle Verjans qui vous réveilleront de 5h à 9h. Le duo est bien connu des auditeurs de NRJ (qui appartient au même groupe que Nostalgie), puisqu’il a animé « Le réveil Duroy » de 2011 à 2016.

Ce changement fait suite au départ d’Ingrid Franssen. « Quand je suis arrivée à Nostalgie, je ne savais pas combien de temps j’allais y rester. 6 ans sont passés, 6 ans de rires, de rencontres, de missions passionnantes, de réveils nocturnes. Merci à Nostalgie pour la confiance accordée et pour les très nombreux projets qui m’ont été confiés. Merci aux collègues qui sont les plus passionnés qu’il m’a été donné de rencontrer », a-t-elle expliqué dans un communiqué transmis à la presse par Nostalgie. « Ma décision est sereine. Le souhait de retrouver un rythme et une vie sociale plus naturels est fort. Tout autant que le souhait de grandir dans mes compétences en tant que directrice de ma société. Merci aux auditeurs toujours plus fidèles et touchants. Je vous souhaite de merveilleux moments à l’écoute de celle qui restera pour longtemps ma radio préférée. »