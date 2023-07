nderlecht domine le Lokomotiva Zagreb avec des beaux buts de Diawara et Leoni (3-1, vidéos)

Avec Jan Vertonghen et Zeno Debast pour la première fois et avec ce qui ressemblait à une équipe type en attendant les intégrations de Dolberg et Patris au coup d’envoi, Anderlecht s’est imposé pour la troisième fois en autant de matchs de préparation ce vendredi.

Dans ses installations de Neerpede et sous un soleil de plomb, le RSCA a marqué à trois reprises via Amadou Diawara et Benito Raman en première période et Théo Leoni en seconde. On retiendra surtout les premier et troisième buts bruxellois. Une frappe sans élan et finissant dans la lucarne pour Diawara et une demi-volée toute en maîtrise pour Leoni. Raman, lui, a profité d’une bonne accélération axiale d’Amuzu.