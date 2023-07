Le Bal National fête ses 20 ans dans les Marolles à Bruxelles en présence du Roi et de la Reine.

La Ville de Bruxelles animera à nouveau le quartier des Marolles lors de la fête nationale belge. La 20e édition du Bal national et le 12e Resto national, respectivement organisés les 20 et 21 juillet, mettront la culture populaire à l’honneur avec des concerts et repas à la sauce belge.

Depuis 2003, la capitale propose sur la place du Jeu de Balle, épicentre des Marolles, un bal populaire, animé par des personnalités emblématiques de la culture belge. L’organisation célébrait alors les 10 ans de règne du roi Albert II. Deux décennies plus tard, le Bal national fêtera les 10 ans de Philippe sur le trône. Pour l’occasion, le Roi et la reine Mathilde seront présents le 20 juillet prochain pour la vingtième édition de l’événement.