Le départ de Teddy Teuma à Reims se confirme : il va rapporter jusqu’à 8 millions d’euros à l’Union

Teddy Teuma au Stade de Reims, c’est bouclé. C’est ce qu’annoncent ce vendredi nos confrères d’Het Laatste Nieuws, qui précisent que le milieu de terrain va quitter l’Union et rejoindre le club entraîné par Will Still pour la somme de 8 millions d’euros (bonus compris).

À 29 ans, Teuma va signer un contrat de trois ans à Reims, avec une année supplémentaire en option.