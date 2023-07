Métro 3 à Bruxelles : « Aujourd’hui, on nous demande d’estimer nos commerces mais ils sont inestimables. C’est une vie passée, présente et future »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La séance d’information du 3 juillet devait donner plus de précisions sur les travaux et les indemnisations liées à la construction de la ligne de métro 3. Après l’annonce de la prolongation des travaux et de la destruction du Palais du Midi, la tristesse et le choc sont ressentis chez les commerçants.

Depuis les conteneurs colorés qui bordent l’Avenue Stalingrad, les commerçants se sentent impuissants et dubitatifs quand on leur demande s’ils voient des perspectives d’avenir. Ils avaient justement accepté leur situation parce qu’elle était provisoire. Les autorités leur avaient promis un « chantier exemplaire » qui devait durer seulement 2 à 3 ans. « On a appris seulement plus tard que les travaux étaient à l’arrêt et qu’ils allaient détruire le Palais du Midi », explique Brahim Tabich, représentant des commerçants. Avec le retard des travaux et les nombreuses questions sans réponses, les commerçants du Palais du Midi sont en colère.