Fin du cumul des mandats de président CPAS et de parlementaire dès 2024 à Bruxelles

La Commission santé du Parlement bruxellois a voté, ce jeudi 6 juillet, en faveur du projet d’ordonnance visant la fin du cumul des mandats de président de CPAS et de parlementaire bruxellois. Cette ordonnance met en œuvre la déclaration de politique régionale qui prévoyait, en ce qui concerne les CPAS, un décumul intégral des fonctions entre un mandat de président de CPAS et un mandat de parlementaire.

« La fonction de président de CPAS est fondamentale et les besoins des Bruxellois sont importants. Il est primordial qu’ils puissent se consacrer à temps plein à ce travail. Comme annoncé dans notre déclaration de politique régionale, le décumul entre les fonctions de président du CPAS et le mandat de parlementaire est donc acté. Une avancée qui s’ajoute à celle concernant le décumul bourgmestre-échevin et député que nous avons approuvé précédemment. Le travail continue afin d’avancer dans le décumul des différents mandats bruxellois », commente Alain Maron (Ecolo), ministre de la Santé et de l’Action sociale.