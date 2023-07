Découvrez le dernier single «A travers les nuages» de la jeune carolo NOA SANS H (vidéo)

NOA SANS H, de son vrai nom Noa De Sutter, est une jeune carolo auteure-compositrice-interprète de 22 ans. Durant son enfance, on lui diagnostique des nodules sur les cordes vocales et on lui interdit de chanter au risque de perdre sa voix. Son travail, sa persévérance et sa passion pour la musique l’aideront à surmonter cette épreuve.

C’est avec la sortie de « Pourquoi », son premier single, que sa passion prend une autre dimension. Le titre circule sur les réseaux sociaux et Noa commence à recevoir des demandes de prestations lives : au BPS22, à la Med’in Alma ou encore à la Fête de la Musique. C’est suite à ces concerts que Noa va se rendre compte de l’impact de sa musique sur le public et va décider de poursuivre son rêve, celui d’en faire son métier.