L’Union change d’actionnaire majoritaire, sa participation en Europa League confirmée

Selon le règlement de l’UEFA, deux clubs détenus par le même propriétaire ne peuvent pas disputer la même Coupe d’Europe. Or, l’Union et Brighton se sont tous les deux qualifiés pour l’Europa League pour la saison à venir.

«Sur la base de ces règlements, il est apparu clairement que certains changements devaient être apportés à la structure de propriété de l’Union afin d’assurer la conformité avec le règlement des compétitions de l’UEFA et de permettre aux deux équipes de participer à l’Europa League la saison prochaine. Par conséquent, je suis désormais l’actionnaire majoritaire de l’Union et j’augmente mon investissement dans le club, tandis que la participation de Tony dans le club tombe à une participation minoritaire», a précisé Muzio vendredi dans un communiqué de l’Union.

«La vision du club reste la même et le nouveau stade reste un véritable objectif pour le club dans les années à venir», a ajouté Muzio. «En attendant, nous nous réjouissons de participer à nouveau à une compétition européenne la saison prochaine et de relever un nouveau défi en Pro League. Au cours des cinq dernières années, j’ai eu l’honneur de servir les supporters de l’Union. Au cours de cette période, nous avons entamé le processus visant à ramener ce merveilleux club là où il doit être. J’ai vécu et respiré l’Union depuis que je suis devenu président et je suis impatient de poursuivre ce voyage dans ma nouvelle position d’actionnaire majoritaire.»