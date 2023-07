«Je n’ai pas cette qualité»: pourquoi Christophe Beaugrand n’a-t-il pas été choisi par TF1 pour remplacer Nikos Aliagas à la tête de «50’ Inside»?

Il y a quelques semaines déjà, Nikos Aliagas avait révélé qu’il quitterait l’animation de « 50’ Inside » à partir de la rentrée. Le visage phare de TF1 ne va pas chômer pour autant puisqu’on le retrouve toujours aux commandes de « The Voice », mais aussi à partir de novembre pour la nouvelle saison de la « Star Academy ».

Forcément, quand on ne savait pas encore qui allait être l’heureux élu, certains ont pensé à Christophe Beaugrand, qu’on retrouvera ce vendredi soir dans « Ninja Warrior » avec Iris Mittenaere et Denis Brogniart. Celui qui fait aussi les tirages du Lotto a tenu une chronique dans « 50’ Inside » pendant huit ans.

Invité du Buzz TV, Christophe Beaugrand a été interrogé sur le sujet : « Oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça ne m’aurait pas plu », confie-t-il, à l’idée de reprendre la présentation. « Mais je savais que la volonté de la chaîne, c’était de trouver une femme. J’ai beau avoir beaucoup de qualités, je n’ai pas celle-là (rires) », poursuit le mari de Ghislain Guerin. « Je savais qu’il y avait une volonté de féminiser l’antenne et de placer une femme pour succéder à Nikos, je l’ai intégré […] On manque d’animatrices, beaucoup ont quitté la chaîne comme Laurence Boccolini, Sandrine Quétier, Alessandra Sublet etc. Il y a besoin de féminiser davantage l’antenne, ce n’est pas de pot pour moi ! », conclut Christophe Beaugrand.