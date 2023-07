Muzio devient l’actionnaire majoritaire de l’Union, Bloom minoritaire

L’Union et Brighton, jusqu’ici détenus par le même actionnaire majoritaire Tony Bloom (NDLR : qui est également président de BHA), pourront tous les deux disputer la coupe d’Europe cette saison (NDLR : l’Union est qualifiée pour les barrages de l’Europa League tandis que Brighton va directement en phase de groupes). L’UEFA, qui interdit la participation à ses compétitions à deux clubs détenus par la même personne, s’est en effet dite convaincue par « les changements significatifs opérés par les clubs concernés et leurs investisseurs ». Concrètement, des modifications ont été apportés à la structure de propriété de l’Union « afin d’assurer la conformité avec le règlement des compétitions UEFA », a précisé Alex Muzio, le président de l’Union, par communiqué. « Par conséquent, je suis désormais l’actionnaire majoritaire de l’Union et j’augmente mon investissement dans le club, tandis que la participation de Tony dans le club tombe à une participation minoritaire. La vision du club reste la même et le nouveau stade reste un véritable objectif pour le club dans les années à venir. »