Un rassemblement exige un plan d’accession clair de l’Ukraine à l’Otan (photos)

Alors que le prochain sommet de l’Otan doit se tenir à Vilnius le 11 et 12 juillet, des manifestants se sont rassemblés vendredi devant le siège de l’organisation à Bruxelles pour exiger un plan d’accès clair de l’Ukraine à l’alliance nord-atlantique.

Photo News

Photo News

«Nous ne demandons pas l’accession pour demain», explique Olena Kuzhym, co-responsable des manifestations et des campagnes de soutien pour Promote Ukraine. «Nous comprenons que l’article 5 [de l’Otan] ne le permet pas, et nous ne voulons pas de soldats de l’Otan sur notre sol», continue-t-elle. «Nous voulons savoir ce que l’Ukraine devrait faire, et quand, pour devenir à terme membre de l’Otan après une victoire décisive dans la guerre», précise la co-responsable en mentionnant les éventuelles réformes et procédures législatives à mener pour rejoindre l’alliance.