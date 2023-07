Vilvorde n’est pas satisfait des plans pour la mobilité en périphérie : «Le plan reste trop superficiel»

La ville de Vilvorde n’est pas d’accord avec le plan de mobilité concocté pour la région de transport dite de la «Périphérie flamande».

Pour le collège des bourgmestre et échevins de Vilvorde, le gouvernement flamand fait preuve de trop peu d’ambition. Le cabinet de la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld) soutient quant à lui que «la Périphérie flamande a choisi «le scénario le plus ambitieux».