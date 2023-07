DoucheFLUX plaide pour relancer un hébergement de transit pour femmes sans chez-soi

L’association DoucheFLUX, qui lutte contre le sans-abrisme en région bruxelloise, dénonce vendredi par voie de communiqué la fin des subsides régionaux reçus entre avril 2020 et 2023 pour l’organisation d’un hébergement de transit en faveur des femmes « sans chez-soi ». Elle lance un plaidoyer, notamment à destination du monde politique, pour relancer ce projet au « dispositif unique en son genre », qui était « pour beaucoup de femmes hébergées le seul possible et envisageable ».

L’association avait lancé ce projet en avril 2020, durant la crise sanitaire du Covid-19, pour permettre à des personnes sans chez-soi d’être hébergées et de bénéficier d’un accompagnement psycho-social, grâce à des soutiens bénévoles. D’un hôtel à Molenbeek, les hébergés ont été déplacés à Forest en septembre 2020. Le projet a toutefois dû cesser, faute de subsides, en avril 2023. « Depuis 2020, 43 femmes ont pu être relogées durablement » grâce à ce projet, estime DoucheFLUX.