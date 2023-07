Les premiers mots de Kasper Dolberg après son arrivée à Anderlecht : « Je suis très heureux de relever ce nouveau défi »

« Je suis très heureux de ce nouveau défi. Il n’a pas été difficile de choisir un club aussi important que le RSC Anderlecht », a réagi Dolberg, cité dans le communiqué. « Je connais ce club depuis longtemps et j’ai tout de suite senti que je pouvais m’adapter au projet et au style de jeu. Après de longues discussions avec Jesper et l’entraîneur, j’ai ressenti une grande confiance dans le projet du club. Quoi qu’il en soit, je voulais aller dans un club où je me sentais à l’aise et où je sentais qu’il y avait quelque chose à gagner. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici. »