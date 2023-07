Métro 3 à Bruxelles : un collectif se mobilise pour protéger le Palais du Midi

Le Palais du Midi, situé dans le centre de Bruxelles, est aujourd’hui menacé de démantèlement par la construction de la future ligne de métro 3. Pour protéger ce bâtiment historique datant du 19e siècle, des habitants, commerçants et associations se mobilisent en créant le collectif « Notre Palais / Ons Paleis ».

« On est en train de tuer le quartier », s’emporte un habitant à l’occasion d’une conférence de presse organisée vendredi. Voilà plusieurs années que les alentours du Palais du Midi sont laissés en chantier en attente des travaux pour permettre le passage de la ligne de métro sous le bâtiment, au grand désespoir des habitants et commerçants alentours. « Cela fait quatre ans que les gens sont dans cette poussière et dans cette saleté », lance Isabelle Marchal de la fédération de comités de quartier Inter-Environnement Bruxelles.