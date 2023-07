Hélène Darroze sur le départ dans «Top Chef»? La chef s’exprime sur ses difficultés dans l’émission

Elle est la chef française la plus connue de l’hexagone et représente la cuisine au féminin dans « Top Chef » depuis 2015. Hélène Darroze s’est récemment exprimée sur les périodes de tournage du concours culinaire et sur les difficultés que celles-ci apportent. De là à envisager de quitter l’émission ? Dans une interview pour le magazine Télé-Loisirs, la chef se confie sur la suite.

« Chaque année et particulièrement à cette période-là de l’année, c’est le gros point d’interrogation » déclare-t-elle. « C’est vraiment deux mois de tournage qui sont une parenthèse dans ma vie professionnelle et c’est vraiment beaucoup de bonheur et j’y prends beaucoup de plaisir. »