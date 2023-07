Une nouvelle exposition débarque Sparkoh à Frameries: les enfants vont faire des maths sans s’en rendre compte

Sparkoh propose une toute nouvelle exposition destinée au jeune public valorisant les apprentissages en mathématiques. Elle vise surtout les enfants de 3 à 6 ans.

Nouvelle expo

« 1, 2, 3, ON Y VA ! » : tels de véritables petits explorateurs, les jeunes visiteurs vont aller à la rencontre du monde du vivant à travers trois espaces immersifs. De nouvelles expériences créées sur mesure pour eux à la fois multisensorielles et intuitives les inviteront à manipuler, expérimenter et réfléchir. Que ce soit compter, reconnaître des formes géométriques, jouer avec des mesures de grandeur, ils feront des maths… sans s’en apercevoir. Le rêve de tout parent !