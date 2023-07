Isabelle Adjani revient à la chanson avec un second album, quarante ans après «Pull Marine»

L’actrice et chanteuse revient avec un album, quarante ans après le précédent.

C’est après une longue préparation de 17 ans qu’Isabelle Adjani a annoncé la sortie prochaine de son second album. Quarante ans après le précédent, qui comportait le morceau « Pull Marine » écrit par Serge Gainsbourg, la comédienne dévoile « Les courants d’air », un duo avec Gaëtan Roussel. « C’est long et complexe de faire quelque chose qui ne ressemble à rien d’existant », explique-t-elle. C’est grâce à l’aide Pascal Obispo que cet album a pu voir le jour. « Quand tu as trop de mélancolie, viens chanter au lieu de pleurer » lui aurait-il conseillé.

Ce vendredi 7 juillet, Isabelle Adjani a donc dévoilé le premier morceau de cet album. Une collaboration avec le chanteur de Louise Attaque qui a impressionné le chanteur. « J’étais impressionné par sa liberté, son talent, son élégance, son audace, son esprit de répartie, sa grande intelligence » explique-t-il dans les colonnes du Parisien. « J’ai été d’autant plus attiré que c’était totalement libre, on n’avait pas de destination précise, on chantait ce qu’on avait envie de chanter. »