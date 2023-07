Céline Tellier est notre invitée de ce dimanche: «Nous devons plus craindre les risques de sécheresse que d’inondation»

Des échanges, que l’on a pu avoir avec des climatologues qui ont travaillé sur l’adaptation des modèles mathématiques à la Wallonie, nous montrent que le risque de sécheresse est plus important en termes de récurrence que le risque d’inondation. On le voit : on a eu des inondations en 2021, mais des périodes de sécheresse de 2017 à 2020 et aussi en 2022 et sans doute en 2023.

On doit donc avoir plus peur de la sécheresse que des inondations ?

Nous connectons mieux les différentes zones de Wallonie entre elles, pour mieux sécuriser les approvisionnements. Nous l’avons déjà fait en Centre Ardennes et aussi du côté de Nisramont. Concernant la stratégie sécheresse : on subventionne, par exemple, « l’autoroute de l’eau » de la SWDE, qui vise à sécuriser l’approvisionnement en eau de l’Ardenne, première touchée par la pénurie d’eau. Tracé entre Eupen et Wellin (province de Luxembourg). Notre objectif est bien d’éviter, grâce à cette dynamique, de devoir prendre des mesures de restrictions d’eau. L’enjeu de la sécheresse est encore plus important que le volet inondation en Wallonie, quand on analyse les projections du Giec.

«Mieux prioriser la consommation de l’eau»

Doit-on craindre un incendie de la forêt wallonne ?

Nous travaillons à l’adaptation de notre territoire au dérèglement climatique. Le DNF a réalisé, par exemple, une cartographie des espaces naturels à destination des services de secours, pour leur permettre d’accéder avec des tracés adaptés à des zones sensibles pour des incendies comme celui des Hautes Fagnes récemment.

Peut-on vraiment anticiper ces phénomènes ?

Nous sommes dans l’anticipation pour les risques à venir tant pour les feux de forêt que pour la prévention sécheresse. Nous avons travaillé avec les opérateurs de l’eau et l’administration sur trois grands axes : il faut faire percoler le plus facilement possible l’eau dans les sols à travers la dynamique de desimperméabilisation des sols, mais aussi toute la dynamique de plantation. Un second axe consiste plutôt en une meilleure gestion de la demande en eau, avec la réutilisation de certaines eaux comme les eaux de carrière, ou des eaux usées industrielles ou agricoles après épuration… Enfin, nous travaillons à la priorisation des usages de l’eau.

Est-ce la fin des piscines privées accessibles quand il fait très chaud ?

Jusqu’ici, seules les communes pouvaient prendre des décisions sur base des opérateurs de l’eau. Il n’y avait pas de possibilité légale pour que la Région prenne une décision de restriction – ou plus exactement de priorisation – au niveau de la consommation de l’eau. Nous avons donc travaillé sur un texte qui doit nous permettre d’agir en anticipant et pas seulement quand on est dans la crise.

Quelle est la priorité, si on doit faire des choix ?

Les usages alimentaires pour tout un chacun. Après, on doit pouvoir se poser des questions, maintenant, pour certains usages industriels ou agricoles, ou de golfs et de piscine. Il est plus sain de le faire maintenant qu’en pleine crise. Je veux travailler de façon structurelle et automatique, comme cela se fait pour les kayaks quand le niveau des cours d’eau est trop bas.

« La politique est passionnante, mais demande beaucoup de sacrifice. »

Catherine Fonck, Valerie Glatigny et d’autres responsables politiques arrêtent, pour des raisons de santé ou non. Est-ce de plus en plus usant et difficile, la politique ? Encore plus lorsqu’on est une femme ?

« J’ai été très peinée d’apprendre la maladie de Valérie Glatigny. De manière générale, la fonction politique et de ministre est évidemment passionnante et permet des rencontres très intéressantes dans des milieux différents. Toutefois, la fonction demande beaucoup de sacrifice personnel au niveau de la santé, de la vie privée, de la vie familiale. C’est actuellement interpellant de voir le nombre de femmes et de responsables politiques qui ont pris des décisions de départ, ces derniers temps. »

Ce constat vaut d’ailleurs aussi pour les communes ?

« En effet. L’Union des Villes et Communes a attiré l’attention sur ce phénomène. Le blues des élus est important. Tant pour les hommes que pour les femmes. »

Pour quelles raisons ?

« Il y a une pression sur l’immédiateté, une pression des réseaux sociaux, une certaine violence, une méfiance à l’égard du personnel politique... »

Quels sont vos remèdes pour « survivre » ?

« Je me rends compte que je dois mettre des limites, sans quoi nous pouvons travailler 24 h sur 24. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut une certaine discipline pour se mettre des limites de repos, de présence pour les proches, d’attention à soi... Il est évident que je souhaiterais faire plus de sport. »