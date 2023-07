Christophe Beaugrand réagit au départ de Laurent Ruquier de France Télévisions: «Je ne comprends pas»

« J’aime aussi travailler avec Laurent. J’ai bossé avec lui sur Europe 1, quand il est parti sur RTL, il m’a proposé de le rejoindre aux Grosses Têtes » explique-t-il dans une interview accordée au site 20 Minutes. « Au début, j’intervenais une ou deux fois par mois, puis, sur la dernière saison, j’étais là une ou deux fois par semaine. C’est la récré. On forme une bande, on est heureux de se retrouver, on se voit régulièrement à l’extérieur. Ce sont des potes davantage que des collègues de travail. »

Alors qu’on le retrouve depuis ce vendredi 7 juillet à l’animation de « Ninja Warrior » sur TF1, Christophe Beaugrand est également un régulier des « Grosses Têtes » à la radio sur Europe 1. L’émission, animée par Laurent Ruquier, est un vrai plaisir pour le journaliste qui, saisons après saisons, prend une place de plus en plus importante.

Une amitié avec Laurent Ruquier qui pourrait bien se poursuivre en dehors des studios radio. En effet, l’animateur a récemment été le sujet de rumeur annonçant son départ de France Télévisions. S’il devait faire son retour sur TF1, Christophe Beaugrand l’accueillerait à bras ouverts. « Je ne sais pas ce qu’il se passe et lui-même a été très transparent quand on lui a posé la question. Rien n’est fait, rien n’est décidé, a-t-il dit. Donc je pense vraiment qu’il ne sait pas (…) Moi, je trouverais ça marrant qu’il rejoigne le groupe TF1, cela me ferait plaisir. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup et qui pourrait apporter beaucoup. Je ne sais pas comment les choses se passent, mais j’ai du mal à comprendre comment une chaîne comme France 2 a pu laisser s’abîmer le lien avec l’un des animateurs les plus populaires, c’est un peu triste (…) Quand tu as un Laurent dans ton écurie, tu en prends un soin infini… »