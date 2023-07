La Région bruxelloise tient sa feuille de route pour lutter contre les métiers en pénurie

Si la Région bruxelloise connaît un relèvement du niveau d’éducation de sa population (27 % des Bruxellois disposaient d’un diplôme de l’enseignement supérieur en 2000 contre 41 % en 2020), force est de constater que les choix d’orientation ne répondent pas nécessairement aux besoins actuels du marché de l’emploi. On dénombre 108 métiers qui recrutent en Région bruxelloise et près de 25.000 emplois vacants. Un phénomène qui n’est ni nouveau, ni spécifique à Bruxelles. Pour certaines fonctions, la pénurie peut s’expliquer en raison des conditions salariales ou de travail (46 métiers sur 108).

« Certaines fonctions sont en pénurie depuis toujours. Il y a évidemment plusieurs raisons à cela et les conditions de travail et salariales n’y sont pas étrangères. C’est ce que l’on appelle les pièges à l’emploi. Une revalorisation de ces métiers est indispensable si on souhaite orienter plus de Bruxellois vers ces filières. Sans amélioration du statut social et pécuniaire, les efforts de la Région pour diriger les chercheurs d’emploi vers ces métiers ne porteront jamais leurs fruits », commente Bernard Clerfayt (DéFI), ministre de l’Emploi.

Mais pour bon nombre de fonctions, la pénurie résulte d’un manque de candidats qualifiés. Certains secteurs sont particulièrement confrontés à ce phénomène : l’horeca, le numérique, le transport et la logistique, la construction et les métiers de l’industrie technologique.

3 millions pour lutter contre les métiers en pénurie Pour lutter contre les pénuries dans ces 5 secteurs prioritaires, ceux-ci se sont réunis avec les services publics de l’emploi et de la formation ainsi que les interlocuteurs sociaux. Ensemble, ils ont identifié 34 actions à mettre en œuvre pour lutter contre les vacances d’emploi dans leur secteur. Celles-ci s’organisent en 4 axes : orienter, inciter, former et rapprocher. Grâce à un budget de 3 millions d’euros, 2.000 chercheurs d’emploi seront « screenés » en vue d’une entrée en formation ou d’une mise à l’emploi. 450 chercheurs d’emploi seront formés à l’un des métiers en pénurie avec un objectif de mise à l’emploi de 80 % minimum. 300 élèves seront formés sur des structures de pointe. Et 1.000 jeunes réaliseront une activité de découverte-métier.