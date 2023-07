La Boulangerie Normande à Anderlecht définitivement fermée

L’aventure a commencé par le couple Simon, originaire de Normandie. Cyriaque, le fils, a repris les rênes en 2006. Dans la pure tradition française, des baguettes à l’ancienne, du pain au sarrasin, aux figues ou encore au froment étaient réalisés en pousse lente, avec un levain naturel et des farines sans additifs. Le gérant a déposé le bilan auprès du tribunal et est en ouverture de faillite depuis le 29 juin.

Depuis les années 70, à Anderlecht, la Boulangerie Normande régale les papilles. L’enseigne artisanale installée place de la Beauté n’alléchera plus les passants avec l’odeur de pain tout juste sorti du four. Elle ferme définitivement la boutique.

L’association indépendante Tartine et Botheram signale la fermeture d’une autre boulangerie à Anderlecht : C’est si bon. L’atelier et le magasin principal, situé à Molenbeek (Quai des charbonnages, 46), sont fermés l’été et rouvriront le mercredi 30 août.