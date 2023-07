La deuxième édition de la Geek Nation, c’est ce week-end à Mons Expo !

Le nouveau rendez-vous de la culture geek a lieu désormais à Mons. Pour cette seconde édition, Geek Nation prend ses quartiers au Lotto Mons Expo. Après une première édition réussie à La Louvière, Luc Forgione a dû trouver un espace plus grand. « On a accueilli 2.500 personnes l’année dernière. Pour pouvoir accueillir plus de monde et dans de meilleures conditions, on a choisi le Lotto Mons Expo », indique l’organisateur. « On espère plus de 20.000 participants ». Tenancier d’un bar en temps normal, Luc Forgione ne s’attendait pas à un tel engouement.

Un défi

Au départ, il voulait organiser un événement de déguisements médiévaux dans son bar à La Louvière. « Je souhaitais servir mes clients en costume médiéval. Mais à force d’en parler autour de moi, tout le monde voulait venir », explique Luc, qui a été obligé de louer une salle. « J’ai alors créé cet événement qui n’était pas aussi bien organisé que celui de cette année. »