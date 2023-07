Britney Spears victime d’une agression: elle dénonce le garde du corps qui s’en est pris à elle

Une agression révélée par le site TMZ quelques heures plus tard et confirmée par Victor Wembanyama lui-même le lendemain auprès des journalistes de ESPN. Le sportif a assuré ne pas avoir reconnu la chanteuse qui l’aurait « attrapé par-derrière. » Pour le basketteur des San Antonio Spurs, c’est pour le protéger que la sécurité aurait « repoussé » la chanteuse.

Britney Spears ne s’attendait certainement pas à se faire agresser lorsqu’elle a croisé le basketteur français Victor Wembanyama , dans un restaurant de Las Vegas. Mercredi dernier, alors qu’elle souhaite prendre son repas, la chanteuse de « Baby One More Time » a aperçu la nouvelle star de la NBA au restaurant Catch de l’hôtel ARIA. Alors qu’elle s’approchait de lui pour le saluer, le directeur de la sécurité du sportif « l’a instantanément renversée, la faisant tomber au sol. »

Cette version est contredite par Britney Spears, qui a publié un long message ce vendredi 7 juillet, sur son compte Instagram. « Je suis au courant de ses propos. Mais comme c’était vraiment bruyant, je lui ai simplement tapé l’épaule pour attirer son attention », écrit-elle. « Sa sécurité m’a ensuite frappée au visage. J’ai failli tomber par terre et avoir mes lunettes brisées. Je suis agrippée par les fans tout le temps. Mon équipe de sécurité n’a jamais frappé aucun d’eux. »

« Les violences physiques arrivent beaucoup trop souvent. Je soutiens les victimes et mon cœur bat pour vous tous. J’attends à présent les excuses publiques du joueur, de sa sécurité et du club », poursuit-elle avait de rappelé l’attitude désinvolte du sportif lors de son interview à ESPN. « Il faut quand même rappeler que je mesure 1m60 et lui 2m23. »