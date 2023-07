Le RWDM craint une rupture des ligaments croisés pour Kylian Hazard

C’est le genre de nouvelle dont se serait bien passé le RWDM après sa victoire 0-4 (buts de Hazard, Biron, Epolo CSC et El Abbassi) en amical au Standard. À la 44e minute, Kylian Hazard a dû quitter la pelouse, blessé. Et à première vue, cela ne sent pas bon puisqu’on craint une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Déjà victime de cette blessure en 2016 mais au genou gauche, Hazard passera une IRM ce lundi pour déterminer la nature exacte de ses maux. Mais le joueur lui-même ne semblait pas confiant à l’issue de la rencontre, attelle fixée à la jambe. Pour le Daring, c’est à coup sûr une grosse tuile.