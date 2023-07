La Serrurerie-cordonnerie Tomberg succède à la Cordonnerie Eric à Woluwe-Saint-Lambert

Le 30 juin, Eric Dupont a définitivement rangé ses outils. Depuis 43 ans, il gère la cordonnerie ouverte par son père en 1962 à Woluwe-Saint-Lambert au 221A Tomberg. Après avoir passé autant de temps à la chaussure, il prend désormais une retraite bien méritée. Quand nous avions rencontré l’indépendant, il ne savait pas encore ce qui allait remplacer La Cordonnerie Eric. Eric Dupont a désormais fait son choix.

Nouveau commerce. - D.R.

«’La Cordonnerie Eric’ a trouvé de nouveaux acquéreurs et s’appellera désormais « Serrurerie-cordonnerie Tomberg’. En tant que serrurier spécialisé, ils font toutes sortes de clefs et se déplacent à domicile et en tant que cordonnier ils continuent toutes les réparations. Le commerce est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 14h et est accessible aux numéros suivants : 0488/82.35.16, 02/770.87.66 et 02/325.74.25 », annonce le retraité sur Facebook.