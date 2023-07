«BDE»: c’est quoi cette comédie avec Michaël Youn sur Prime Video?

Bob, Max, Vinz et Romane se sont rencontrés en école de commerce en 2001. Depuis une belle amitié s’est rapidement construite. 20 ans plus tard, malgré quelques changements dans leurs vies, ils continuent de se retrouver le temps d’un week-end pour faire la fête. Cette année, alors qu’ils s’apprêtent à entamer leur rituel, ils découvrent que la station de ski dans laquelle ils se trouvent est envahie par 150 étudiants venant tout droit de leur ancienne école. Anciens et nouveaux élèves vont dès lors vivre une nuit de folie.

Michaël Youn renoue avec le politiquement très incorrect du « Morning Live » et des « Onze Commandements », et sert une nouvelle comédie outrancière où tous les coups sont permis. La promesse de « BDE » : une fête à la « Projet X », des gags potaches et une belle bande de joyeux drilles. Bref, un film bien barré pour public averti, avec Helena Noguerra, Michèle Laroque, Rayane Bensetti, Tomer Sisley et même le rugbyman Sébastien Chabal.