L’inspecteur principal Tijl De Groot lutte contre le vol de vélo avec Veloflic depuis 2019 : « On a retrouvé un vélo 15 ans après »

Soupir de soulagement pour le monsieur quand il se rend au commissariat rue du Marché au Charbon, à Bruxelles pour récupérer son vélo. Il l’a reconnu dans une publication Facebook de Veloflic signalant que la police a empêché le deux-roues d’être volé le 25 mai.

Veloflic est géré par l’inspecteur principal Tijl De Groot et un autre collègue de la zone de police Bruxelles-Ixelles (PolBru). L’idée émerge d’un constat en 2019. « Un sentiment d’impunité régnait par rapport au problème de vol de vélo. Il fallait faire quelque chose et je voulais y contribuer », explique Tijl De Groot qui travaillait à la recherche locale dans le service vol. « En 2019, la zone de police a voulu faire un groupe de travail pour lutter contre le vol de vélo. On a proposé une page Facebook pour retrouver les propriétaires de vélos volés. »

60 vélos restitués en 2022