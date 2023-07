«La Belle Balade bel RTL» démarre: «Les auditeurs pourront découvrir les trésors de notre patrimoine»

« La Belle Balade » se déroulera les quatre prochains dimanches de juillet. Nous commencons ce 9 juillet par la ville de Mons, avec un point de départ aux Anciens Abattoirs à 10 heures. Ensuite, nous poursuivrons avec Marche-en-Famenne le 16 juillet, Dalhem le 23 juillet, et enfin Nivelles le 30 juillet. Le village bel RTL accueillera les auditeurs de 10 h à 17 h. À 11 h, une balade canine sera organisée. Pour les plus gourmands, un repas dominical classique de poulet-frites-compote sera offert à 500 personnes entre 12 h et 14 h.