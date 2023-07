La vague de chaleur va provoquer de violents orages ce dimanche

Ce dimanche, les orages ne devraient effectivement pas se calmer, malgré des températures encore assez élevées atteignant les 27 degrés. Avec ces orages violents, il est possible qu’il y ait de la grêle, des rafales de vent et beaucoup d’eau en peu de temps. « Avec de telles températures, il faut toujours s’attendre à de nombreuses décharges de foudre. Localement, des dégâts sont possibles », détaille David Dehenauw à nos confrères.

À partir de lundi, la météo sera moins extrême. On trouvera des nuages bas et du brouillard en Ardenne, tandis que le reste du pays bénéficiera d’un ensoleillement. Les éclaircies alterneront ensuite avec des champs nuageux sur l’ensemble du territoire. Quelques averses légères pourraient survenir, mais le temps restera majoritairement sec. Les températures atteindront les 22 à 24 degrés à la mer et en Ardenne, et entre 25 et 26 degrés ailleurs, annonce l’IRM.