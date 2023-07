Le Standard et Charleroi battus en matchs amicaux!

Le Standard s’est lourdement incliné (0-4) face au RWDM lors de sa 2e sortie amicale, en alignant, comme cela avait été le cas trois jours plus tôt face à l’Olympic, deux équipes différentes, une par mi-temps, dont une très jeune en 2e période, très proche de celle que le SL16 FC alignera en Challenger Pro League. Si le succès bruxellois ne se discute pas, il s’est dessiné très tôt, dès la 3e, lorsqu’un débordement d’Aber fut mis à profit par Kylian Hazard qui, beaucoup plus malheureux, quitta plus tard le terrain pour ce qu’il craignait être une déchirure des ligaments croisés du genou droit. Avant que le RWDM, plus costaud et plus athlétique, n’enfonce le clou après le repos, avec des buts de Biron, El Abbassi et… Epolo, auteur d’une grosse erreur sur le goal du 0-3 après avoir vu le ballon lui filer sous les crampons.

Ce que l’on retiendra, c’est la difficulté du Standard à proposer du jeu et à se créer des occasions, même si Emond loupa, à la 37e, la conversion d’un penalty provoqué par Dönnum, que Hubert capta avant de s’interposer sur une belle reprise du même Dönnum, à nouveau désigné comme capitaine par Carl Hoefkens. Qui aura apprécié les premiers pas de Zinho Vanheusden, aligné d’entrée au jeu aux côtés de Nathan Ngoy dans l’axe central défensif après que son prêt d’un an avec option d’achat ait enfin été officialisé. « On en est là où on doit être après une bonne semaine d’entraînement », explique le T1. « Je suis satisfait de l’engagement et de la volonté de bien faire, mais sur le plan tactique, on n’est pas encore là du tout… »

C’est qu’il manque encore de nombreux éléments importants pour rendre l’équipe plus performante. À savoir Bodart, Balikwisha, Bokadi, Noubi et O’Neill, les internationaux, rentrés mercredi seulement et pas encore aptes à ingurgiter du temps de jeu, mais aussi Ohio et Fossey qui, en raison de douleurs et davantage par mesure de précaution, ont fait l’impasse sur ce match, tandis que Kawabe doit encore intégrer l’effectif. Ce sera pour la semaine prochaine lors d’un stage d’une semaine organisé aux Pays-Bas, où Carl Hoefkens passera la vitesse supérieure.

À noter enfin que le Standard a aligné, en 2e mi-temps, un attaquant de pointe répondant au nom de Mohamed Bangoura. Âgé de 18 ans, ce Guinéen est en fin de contrat à Troyes et a été invité à passer un test avec l’espoir d’intégrer la 2e équipe pro liégeoise. Mais il n’aura eu samedi aucun ballon exploitable pour se mettre en vitrine…

En fin de journée, le Standard a officialisé le départ en prêt d’Abdoul Fessal Tapsoba à Amiens.

2 Charleroi battu : trop de largesses défensives

Quarante-huit heures après avoir battu Ostende, le Sporting de Charleroi a pris une leçon d’efficacité et de reconversions rapides à Eupen (4-0). « Je n’ai pas envie de me cacher derrière le fait qu’on a joué il y a deux jours et qu’Eupen a repris depuis plus longtemps et est plus loin dans sa préparation, mais ça fait partie aussi de l’explication. On a eu des manquements techniques, de mouvements, de profondeur et de choix justes. Jusqu’au 1-0, on faisait ce qu’on devait. Après ce goal, on a été plus brouillon. Cela doit nous servir de leçon et de matière de travail sans exagérer dans le négativisme », pointait Felice Mazzù après la partie.

Ce sont Davidson (24e), Ndri (64e), Nuhu (69e) puis Youndje (74e) qui ont planté les roses des Pandas. Des locaux bien payés car ce sont les visiteurs qui se sont montrés les plus menaçants en début de partie.

Après trois succès de rang, Charleroi a donc pris une petite claque et a notamment payé très cher ses largesses défensives. « On sait qu’Eupen a des qualités dans ce domaine, mais on n’avait pas travaillé le fait d’affronter un adversaire avec telle ou telle spécificité. C’est un match qui sert de charge de travail », relativisait Felice Mazzù qui emmènera ses joueurs en stage à partir de ce lundi, pour une semaine aux Pays-Bas.

3 Louis Patris passe d’OHL à Anderlecht