Tour de France: le rêve brisé de Cavendish

Mark Cavendish en avait pourtant vu d’autres, y compris au Tour de France où il connut de sérieuses chutes. Le Tour, c’était son rêve de gosse. « C’était la seule course qu’on pouvait voir à la télévision lorsque j’étais petit. Je me souviens ainsi de la chute de Guerini provoquée par un spectateur à l’Alpe d’Huez, ce qui ne l’avait pas empêché de gagner. J’ai donc tout fait pour découvrir le Tour. » Ce qu’il fera en 2007 à… Londres, l’endroit a priori idéal pour lui mais les deux 1res étapes dans la capitale furent un calvaire. Deux chutes puis un abandon un peu plus tard.

Celles de samedi, il les a gardées pour lui. Dans l’ambulance du Tour où on lui confirma qu’il ne pouvait médicalement pas repartir, le « Cav » a fait ses adieux au Tour. Vraiment ? Car on peut poser la question. S’il a annoncé la fin de sa carrière à l’issue de cette année, il travaille avec un manager tenace, Alexandre Vinokourov, qui avait fait la même annonce que lui, en 2011, après une chute au Tour et une fracture du bassin. Le Kazakh changea d’avis pendant l’hiver et devint… champion olympique, à Londres (tiens donc, quelle coïncidence) l’année suivante. Quelque chose nous dit que « Vino », qui fut le seul manager d’équipe à enrôler Cavendish très tardivement (la saison avait pratiquement débuté) tentera bien de convaincre le Britannique de postposer son départ.