Wimbledon: secoué, Alcaraz passe le test Jarry

Il a ainsi concédé le premier set de sa quinzaine et a même évité un 3e tour prolongé jusqu’au 5e set en remontant un 0-3, 15-40 dans la quatrième manche. Examen réussi en 3h58 et score final de 6-3, 6-7 (6), 6-3, 7-5 en faveur de l’Espagnol qui se retrouve en deuxième semaine de Wimbledon pour la deuxième fois d’affilée.

Eubanks. L’Américain, 43e joueur mondial, est en train de se faire un nom sur gazon. Il vient de remporter le tournoi de Majorque, à la surprise générale, et le voici qualifié pour la première fois en huitième de finale d’un Grand Chelem après son succès, via un triple 7-6, contre l’Australien O’Connell. Eubanks avait sorti Norrie, demi-finaliste l’an dernier, au 2e tour et a commencé à croire en ses chances sur cette surface après un message d’encouragement d’une certaine Kim Clijsters !