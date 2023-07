Tour de France: Mads Pedersen, puncheur en fusion

Le Tour s’approche des volcans endormis d’Auvergne mais pas question de sieste, ce samedi, pour les puncheurs d’un peloton en fusion. Dans la finale étouffante d’une 8e étape qui a, hélas, sonné le glas des espoirs de record de Mark Cavendish (lire par ailleurs), les meilleurs finisseurs de la Grande Boucle se sont livrés à une lutte à couteaux tirés sur les avenues en pente ascendante de Limoges. Un sprint long, très long, un combat sans merci entre des duos aux automatismes de mieux en mieux agencés, au bout d’une esquintante semaine de compétition. Van der Poel/Philipsen, Laporte/van Aert, Stuyven/Pedersen : alors que les divers trains avaient haussé le tempo et limé les organismes dans les deux dernières ascensions du parcours, ces binômes se sont affrontés, de manière correcte et sûre (pas de réclamation ou de polémique cette fois), dans de derniers hectomètres où la force pure et une parfaite synchronisation ont fait la différence.

Emmené par Jasper Stuyven, son clone, l’ancien champion du monde Mads Pedersen (27 ans) a conquis sa deuxième victoire sur le Tour, près d’un an après le succès inaugural de Saint-Etienne. La 31e de sa carrière, la 4e de la saison (après le chrono initial de l’Étoile de Bessèges, une étape de Paris-Nice à Fontainebleau et une du Giro à Naples), le 4e consécutif dans les quatre grands tours qu’il vient de disputer.

« Après ma maladie du Giro (abandon après 10 étapes), je suis parvenu à revenir en condition pour le Tour, une forme semblable à celles des classiques. C’est vraiment super ! L’arrivée me convenait mieux que lors des jours précédents, je suis plus à l’aise dans des finales qui demandent de la puissance. Par contre, quand c’est plat comme à Bordeaux vendredi, il me manque un peu de vélocité pour rivaliser avec les meilleurs sprinters. » Il a pourtant souffert, le coureur originaire de Tøløse, pour venir à bout d’un Jasper Philipsen menaçant jusqu’au bout (2e, le Limbourgeois consolide encore la maille de son maillot vert) et d’un Wout van Aert enfermé au plus mauvais moment.

« C’était douloureux, j’ai failli me rasseoir à 50 mètres du but mais le leader de Jasper (Stuyven) avait été impeccable. » Le Danois restera-t-il sur les routes françaises jusqu’au bout, alors que le Mondial de Glasgow est déjà programmé le 6 août ? « Le Tour est la plus grande épreuve du monde, je ne la quitterai que sur chute ou maladie ». S’il l’accueillait avec le sourire et sa traditionnelle élégance – « le travail de l’équipe, c’était la grande classe » –, Wout van Aert était forcément déçu par son accessit (3e place), lui qui s’était ménagé à Bordeaux pour faire parler sa puissance en Limousin. « Un sprint en montée, c’est toujours difficile, avec des gars qui arrêtent leur lead out, qui explosent, qui perdent beaucoup de vitesse… », expliquait le colosse Campinois. « J’étais bien placé par Christophe (Laporte) quand j’ai senti que c’était dangereux d’attendre un peu plus. Quand Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen m’ont dépassé à gauche, j’étais un peu bloqué, j’ai perdu de la vitesse. Le temps de me relancer, c’était fichu. Une nouvelle fois, je ne suis pas passé loin mais l’objectif est manqué. » Deuxième à San Sebastian dans les échappements de Lafay (avec la polémique intra-Jumbo que l’on sait), 5e à Bayonne après avoir été « tassé » par Philipsen, 9e sur le circuit de Nogaro sans prendre trop de risques, Wout van Aert tourne autour, comme on dit communément. Alors qu’il avait réussi à forcer la réussite l’été dernier, après une période frustrante au Danemark, il vit pour l’instant le « Tour du net niet ».