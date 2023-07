Altercation dans un camp scout à Bouillon: les responsables du camp menacés à l’arme blanche

La police, prévenue plus tôt, s’est rendue sur place (avant l’arrivée du bourgmestre) et a commencé son enquête. « Je me suis, moi aussi, rendu sur place ainsi que l’échevin Frank Istace dès 2h30. Des rencontres ont eu lieu avec les scouts, choqués, ce qui est compréhensible. Une autre réunion s’est tenue avec une patrouille de police (celle de l’intervention, NDLR) », explique Patrick Adam, le bourgmestre de Bouillon.

Le bourgmestre condamne ces actes d’agression

Le bourgmestre est resté sur place jusqu’à 5h15 afin d’attendre l’arrivée des parents et d’un responsable de la ville d’où les jeunes provenaient. « Je remercie l’échevin de la Jeunesse de cette Ville pour sa collaboration. Ils ont décidé de mettre fin à leur camp, ne se jugeant plus en sécurité. La ville a essayé de faire de son mieux pour les accompagner dans cette décision (prêt de véhicule, présence aussi de Monsieur Camp et du chef des Travaux, mise à disposition de locaux, etc.) », poursuit Patrick Adam.