Noces de brillant à Elouges : la ducasse d’Audregnies a changé la vie de Francine et Roger

Roger Cuvelier est né le 4 janvier 1936 à Audregnies. À 14 ans, il quitte l’école et devient apprenti dans un garage tout en suivant des cours du soir à Hornu. En 1958, il crée son garage à Elouges.

C’est à un bal de ducasse à Audregnies que leurs premiers regards se sont croisés sous la vigilance de la maman de Francine scotchée aux abords de la piste de danse au cas où…

Très vite, Francine et Roger ont dansé et se sont donné rendez-vous à Dour… Le premier baiser a traîné mais il avait une telle beauté !

Ils se sont mariés le 28 juin 1958 mais n’ont pas fait de voyage de noces. Leur entreprise avec le garage venait d’être créée. Ils ont bien fait quelques voyages à la côte belge. Mais avec la firme automobile pour laquelle ils étaient agents, ils ont pu faire quelques beaux voyages à l’étranger.

De leur union sont nés trois fils : Christian, Alain et Yves qui leur ont apporté neuf petits-enfants et cinq, bientôt six, arrière-petits-enfants.