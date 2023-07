«12 coups de midi»: un candidat s’excuse pour son comportement «ingrat»

Ce samedi, c’est un autre candidat qui a eu droit à quelques mots de Jean-Luc Reichmann. « Il ne faut pas l’oublier Madjid car il y a eu plein de belles choses qu’on a vécues ensemble », déclare l’animateur, avant de rappeler que sa participation remontait à 2011. « C’est ça. Je suis arrivé juste après Cyrille (…) », répond le concerné. « Je ne suis rien à côté d’eux. Ils m’ont accepté comme j’étais. Moi, contrairement à eux, j’étais assez ingrat envers vous, j’en profite d’ailleurs pour m’excuser, mais voilà, je suis hyper heureux depuis un an de vous avoir retrouvés. »

La grande finale de la semaine spéciale « Combat des Maîtres » s’est achevée ce samedi 8 juillet sur TF1. Toute la semaine, des candidats emblématiques du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann se sont affrontés pour devenir le Maître ultime du jeu. Parmi les anciens candidats, Xavier avait notamment reçu une ovation du public et un bel hommage de la part de l’animateur.

Une déclaration qui a surpris l’animateur, qui n’a pas hésité à demander des explications. « Pour être sincère (…) On m’a dit que j’étais beau, que j’étais super, donc j’ai été un peu dans toutes les émissions et la seule qui compte vraiment, et je m’en suis rendu compte là, c’est celle-ci. »