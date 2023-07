«Fort Boyard»: Vianney impressionne les internautes

Qui dit été, dis retour de « Fort Boyard » bien sûr ! Depuis la semaine dernière, le Fort et ses épreuves ont fait leur apparition sur France 2. Le but, depuis plus de 30 ans n’a pas changé : réussir des épreuves afin de récupérer les clés de la salle du trésor et amasser un maximum d’argent pour une association. Ce samedi 8 juillet, ce sont Jo-Wilfried Tsonga, Laura Boulleau, Maëva Coucke, Alexis Michalik, Az et Vianney qui tentaient de braquer le trésor du Père Fouras.

En 2020, lors de sa première participation, le chanteur Vianney avait déjà épaté les fans de l’émission grâce à son ingéniosité lors des épreuves. Notamment celle de la Ketchuperie où le candidat avait pris tout le monde par surprise.