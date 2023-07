Fin septembre, des artistes internationaux réaliseront 25 nouvelles fresques à Mons durant un week-end !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est à Mesvin qu’une nouvelle fresque a vu le jour ces derniers jours sous les coups de pinceau de l’artiste Giovanni Magnoli. Située sur le pignon de l’ancienne maison communale, elle est la première du village !

« L’artiste italien a travaillé notamment sur les thèmes de la chaussée romaine et des traditions paysannes de ces lieux. L’œuvre est en adéquation avec l’esprit du village et très bien intégrée au paysage », détaille le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. Cette nouvelle fresque fait évidemment partie de l’initiative « l’Art habille en Ville » de Mons.

L’artiste en pleine action ! - D.R.

Une magnifique nouvelle fresque à Mesvin. - D.R.

Directrice des services culture et tourisme de la Ville de Mons, Natacha Vandenberghe fait le point sur « l’Art habite la Ville ». « En 2015 pour Mons capitale européenne de la culture, la Ville a commencé à intervenir sur les murs. En 2018-2019, pour la première biennale, on a mis un gros focus sur l’art urbain et les premières fresques comme la Mexicaine de la rue des Fripiers ou l’œuvre « Lucie et les papillons » ont vu le jour », détaille-t-elle.