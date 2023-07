«TPMP»: Bertrand Chameroy a «pleuré des larmes de joie» en quittant l’émission

Fut une époque où « Touche pas à mon poste » était une réelle émission de divertissement et de débat. La bande de chroniqueur qui entourait Cyril Hanouna était alors diversifiée et n’avait qu’un but : parler de la télé et si possible, le faire en étant drôle et pertinent.

C’est en 2012, lors du transfert en France 4 et D8, que Bertrand Chameroy rejoint l’émission. Une collaboration qui durera quatre ans. Très rapidement, le journaliste prend ses marques, sa chronique devient l’une des favorites du public. Mais le 8 mars 2016, il annonce son départ. À l’époque, il explique ressentir « un manque de plaisir lors de ses chroniques » et avoir du mal à gérer la surmédiatisation.