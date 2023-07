P4C | Cinq arrivées et un départ à Casteau B: «On veut préserver cette atmosphère chaleureuse»

Le club l’a annoncé il y a quelques semaines, c’est Philippe Van Malleghem qui reprendra les rênes de Casteau B la saison prochaine. « Affilié au club depuis 2011, il fait partie des meubles Castellois », avait ainsi justifié le club sur sa page Facebook. « Tout d’abord en tant que joueur, il a ensuite endossé le rôle d’entraîneur en 2020. Déjà titulaire des diplômes UEFA C et Brevet B, il est actuellement candidat pour obtenir l’UEFA B cette année. Après avoir dirigé brillamment l’équipe réserve pendant plusieurs saisons, Philippe prendra en charge notre P4. De plus, il sera un formateur dévoué pour notre équipe U14, apportant ainsi son expertise et son savoir-faire à nos jeunes joueurs. »

L’intéressé a quant à lui évoqué ce nouveau défi et ses ambitions. « Dans un premier temps, mon objectif principal est de renforcer les liens au sein du groupe. Casteau est un club familial et convivial, et il est essentiel de préserver cette atmosphère chaleureuse. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire preuve d’ambition. »