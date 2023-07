Jérémy Bellet, l’ex-conjoint de Pierre Palmade dévoile des échanges privés avec l’humoriste: «Tu peux trouver de la coke?»

Dans une story partagée sur Instagram, Jérémy Bellet, l’ex de Pierre Palmade a répondu aux critiques qu’il reçoit depuis les révélations sur l’humoriste. Accro à la drogue et mal dans sa peau, l’acteur et humoriste est connu pour ses addictions. Celles ci le meneront à causer un grave accident, en janvier dernier, qui blessera plusieurs personnes et causera la fausse-couche d’une jeune femme.

Jérémy Bellet, qui a partagé une longue relation avec Pierre Palmade, a partagé dans la nuit de samedi à dimanche, une story sur Instagram. Dans celle-ci, il tente de rétablir la vérité après les propos qu’il juge déformé de BFMTV. « Ce soir, BFMTV rediffusait un reportage tourné quelques jours après le tragique accident impliquant Pierre Palmade. Ayant côtoyé intimement l’humoriste, j’ai été interrogé sur mon histoire passée. (…) j’étais l’un des seuls à lui dire qu’il fallait arrêter les excès », écrit-il.