Elton John fait ses adieux à la scène: «Je ne serai pas là sans vous»

C’est à Stockholm, en Suède, que la tournée s’est achevée, mettant un terme à une carrière de 54 ans. Son dernier morceau sur scène sera « Goodbye Yellow Brick Road », sorti en 1973. Elton John a tenu à saluer ses fans et à les remercier. « Le dernier (concert, ndlr) et nous terminons dans la belle ville de Stockholm en Suède. Mon tout premier spectacle en Suède a eu lieu le 7 juillet 1971, donc il y a plus ou moins 52 ans jour pour jour », déclare-t-il.

Après plus de 50 ans de carrière, Elton John est monté sur scène pour la dernière fois ce samedi 8 juillet. Le chanteur britannique avait débuté sa tournée d’adieux en 2018 avant d’être stoppé net par la pandémie de Covid-19 et une blessure à la hanche.

« J’ai eu la carrière la plus merveilleuse, au-delà de toutes les espérances », poursuit la star. « Je ne serai pas là sans vous (…) Ça a été ma force vitale de jouer pour vous et vous avez été absolument magnifiques – merci. Je ne vous oublierai jamais. J’ai donné tant de concerts, comment pourrais-je oublier ? Vous êtes dans ma tête, mon cœur et mon âme et je vous remercie beaucoup. »