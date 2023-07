L’Union partage contre Monaco pour la première de Blessin 

Cinq jours après avoir observé depuis les tribunes la démonstration de l’Union face aux amateurs du KFC Nijlen (0-9), Alexander Blessin, le coach allemand, était cette fois sur le banc pour diriger ses nouvelles couleurs face à l’AS Monaco ce dimanche, dans le centre de formation de l’équipe au Rocher. Les Saint-Gillois ouvraient le score en première période par Boniface, sur un assist d’Eckert Ayensa. Avant que les Monégasques, qui disputaient leur premier match de préparation sous la houlette de leur nouveau coach Adolf Hütter, n’égalisent après la pause via Gelson Martins.

Comme ce fut le cas mardi dernier, l’Union s’est alignée avec deux équipes totalement différentes avant et après la pause, et a évolué en 3-5-2, soit dans le même dispositif tactique qu’utilisaient Felice Mazzù et Karel Geraerts lorsqu’ils étaient à la tête de l’équipe bruxelloise. À noter que les internationaux Moris, El Azzouzi et Kandouss n’ont pas bénéficié de temps de jeu.