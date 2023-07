Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles-Ville : « 20 ans qu’on travaille à faire de Bruxelles une place forte de l’industrie culturelle et du spectacle »

U2, Ed Sheeran, Coldplay, Beyoncé, The Weeknd, Rammstein, Mylène Farmer… Qu’est-ce qui attire ces grands noms de la musique à Bruxelles ?

On a une dynamique de promoteurs de spectacle assez dingue en Belgique. De grosses sociétés comme Live Nation, Herman Schueremans, GreenHouse Talent et Pascal Van De Velde par exemple ont cru en Bruxelles. Ils ont mis du temps, parfois, à y croire. Grâce à eux, on arrive à toucher des marchés limitrophes comme le Nord de la France, la Hollande ou l’Allemagne. On est très très bien connecté et le stade Roi Baudouin est compétitif en termes de prix. On arrive à avoir des artistes qui vont rester plusieurs dates ici, plutôt que de tourner avec leur scène, ce qui leur coûtent cher. L’exemple le plus frappant est l’année passée avec Coldplay qui fait quatre dates, 220.000 tickets ! C’est hallucinant !