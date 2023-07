«Notre amitié est si chère à mes yeux»: la belle déclaration de Sandrine Corman à Émilie Dupuis, à l’occasion du second enterrement de vie de jeune fille de la présentatrice météo (vidéo)

Les deux animatrices de RTL étaient à Paris, et il y avait de l’ambiance sur la Seine !

Puisque son mariage n’aura lieu qu’à la mi-septembre, dans le Sud de la France, la présentatrice météo a encore quelques semaines avant le grand jour. L’occasion d’organiser un second enterrement de vie de jeune fille, cette fois-ci en présence de son amie, Sandrine Corman, mais aussi de Séverine, la femme de Jean-Michel Zecca.

Lire aussi «Je ne l’ai pas encore partagée avec vous»: Emilie Dupuis annonce une heureuse nouvelle (vidéo)

La petite bande s’est rendue à Paris, floquée d’un t-shirt « Emilie in Paris », en référence à la célèbre série de Netflix. On a pu les voir faire la fête sur la Seine, et manifestement, il y avait de l’ambiance !